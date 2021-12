Ocidente teme que Moscovo esteja a planear invasão

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo norte-americano, Joe Biden, deverão reunir-se por videoconferência esta terça-feira, numa altura em que aumentam as tensões entre a Rússia e os EUA sobre a Ucrânia.

Biden quer explicar à Rússia as preocupações de Washington em relação às atividades militares na fronteira com a Ucrânia.

O Presidente dos Estados Unidos já revelou que a sua administração está a estudar um conjunto de medidas caso aconteça a invasão. Não revelou grandes detalhes, mas em cima da mesa pode estar a possibilidade de aplicar sanções a Moscovo em sintonia com os aliados europeus.

Do lado do Kremlin, Putin nega que esteja a preparar uma invasão, continuando a dizer que são os vizinhos que estão a aumentar as suas forças militares, razão pela qual a Rússia tem o direito à autodefesa.

