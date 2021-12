Na véspera de uma reunião entre os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da Federação Russa, Vladimir Putin, Washington anunciou o tom: se a Rússia atacar a Ucrânia, os norte-americanos estão prontos para aplicar sanções financeiras inéditas.

Neste cenário, a resposta dos EUA incluirá também o estacionamento de mais tropas na Europa de Leste, mas sem ir até um confronto militar direto, detalhou na segunda-feira, um dirigente da Casa Branca, durante uma conferência de imprensa.

"Se Putin agir, vai haver uma procura acrescida dos nossos aliados" da Europa Oriental para "mais tropas, capacidades e exercícios", a que "os EUA responderá favoravelmente", declarou.

Mas salientou que não antecipava uma resposta militar direta.

"Os EUA não procuram encontrar-se em uma posição onde o uso direto das forças norte-americanas esteja no centro das nossas reflexões", avançou.

Washington entende privilegiar, em caso de invasão da Ucrânia, "uma combinação" de vários elementos: do "apoio ao exército ucraniano", "fortes sanções económicas" e "um aumento substancial do apoio e das capacidades junto dos nossos aliados na NATO".

Apesar de as sanções não terem conseguido até agora que o Kremlin alterasse as suas decisões, segundo numerosos observadores, o governo dos EUA está a assegurar que agora tem medidas punitivas draconianas sem precedente.

"Tratam-se de medidas de que nos abstivemos propositadamente de utilizar no passado", justamente "devido ao impacto que iriam ter na Rússia", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, sem contudo as detalhar.