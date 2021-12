O rasto de destruição provocado pelo vulcão Semeru

Imagens captadas por drone, esta quarta-feira, mostram uma vila afetada pela erupção do vulcão Semeru, coberta de lama e cinzas. Curah Kobokan é uma das zonas mais afetadas pela erupção.

A erupção do vulcão Semeru, no distrito de Lumajang, na província de Java Oriental, ocorreu no sábado, cerca das 15:00 (08:00 em Lisboa), e causou uma enorme uma coluna de cinzas que atingiu os 12.000 metros.

A lava expelida do vulcão Semeru deixou um rasto de destruição com perto de 3.000 habitações e 38 escolas danificadas. O Presidente da Indonésia visitou o local e assegurou que "depois de tudo acalmar, possamos recomeçar a reparar as infraestruturas ou até realojar pessoas".

Pelo menos 34 pessoas morreram e 22 continuam desaparecidas.

