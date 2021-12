Ucrânia autoriza manobras militares estrangeiras no país

A Ucrânia aprovou esat terça-feira a entrada no país de forças estrangeiras para exercícios militares.

A aprovação do projecto-lei no parlamento, em Kiev coincide com manobras do exército ucraniano no leste do país e com uma crescente tensão fronteiriça com a Rússia.

Moscovo deslocou para perto da fronteira, que divide os dois países, perto de 100 mil militares, mas nega qualquer intenção de atacar a Ucrânia.

A União Europeia já deixou mais um aviso à Rússia: qualquer agressão à unidade territorial e soberania da Ucrânia terá uma resposta dura dos 27 Estados membros.

