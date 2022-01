Milhões sem acesso a assistência médica após passagem do tufão Rai nas Filipinas

O tufão Rai, que atingiu as Filipinas, causou a morte a pelo menos 375 pessoas. Dezenas continuam desaparecidas e há milhares de desalojados. A tempestade foi a mais forte a atingir o país este ano.

Mais de 500 pessoas ficaram feridas, milhares perderam a habitação e há milhões de filipinos sem acesso a eletricidade, sem assistência médica, sem água e sem comida.

Esta quinta-feira, o tufão Rai atingiu as Filipinas com ventos de perto de 200km/h, causando um nível de destruição idêntico ao do tufão Haiyan, que em 2013 fez mais de 7.000 mortes no país.

Milhares de polícias, militares, agentes da Guarda Costeira e bombeiros continuam mobilizados para ajudar nas buscas e nas operações de resgate. O acesso às áreas atingidas está dificultado por estradas bloqueadas e pela queda de postes e árvores.

As Filipinas são atingidas, em média, por 20 tufões todos os anos, sobretudo entre os meses de julho e outubro. A Greenpeace lembra que o agravamento da crise climática torna estes tufões mais imprevisíveis e destrutivos.

