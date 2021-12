Mais de 100 desaparecidos após deslizamento de terra em mina de jade em Myanmar

Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 100 estão desaparecidas após o colapso de uma mina de jade no norte de Myanmar, noticiaram hoje os meios de comunicação locais.

O deslizamento de terras ocorreu nas primeiras horas da manhã na remota cidade de Hpakant, no estado de Kachin.

No fim de semana passado um acidente semelhante deixou seis pessoas mortas no mesmo complexo mineiro, a maior mina de jade do mundo, noticiou o portal local Mizzima.

Tais eventos são frequentes em Hpakant, onde os mineiros trabalham em condições extremamente precárias.

Em julho de 2020, uma avalanche enterrou mais de 160 mineiros enquanto extraíam o cobiçado jade das encostas escavadas e um ano antes pelo menos 54 pessoas foram mortas por um deslizamento de terra noutro ponto do complexo mineiro, localizado cerca de 800 quilómetros a norte da capital Naipyidó.

O Myanmar é o maior produtor mundial de jadeíte, uma variedade premiada de jade que é extraída principalmente nas montanhas Kachin e é particularmente procurada na vizinha China, para onde vai a maior parte das exportações.