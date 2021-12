Os Estados Unidos (EUA) vão levantar a 31 de dezembro as restrições impostas a oito países africanos, entre os quais Moçambique, após o surgimento da variante Ómicron.

Um dos porta-vozes da Casa Branca, Kevin Muñoz, disse na rede social Twitter que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou esta decisão seguindo as recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), uma das mais altas autoridades em saúde pública dos Estados Unidos.

"As restrições deram-nos tempo para entender a Omícrón e sabemos que as nossas vacinas funcionam contra esta variante, especialmente as doses de reforço", acrescentou Muñoz.