Covid-19: Itália atinge novo máixmo de infeções diárias

Itália registou um novo recorde de infeções diárias infeções com SARS-CoV-2, ao contabilizar 54.762 casos nas últimas 24 horas, bem como 144 óbitos associados à covid-19, indicam este sábado os dados do Ministério da Saúde italiano.

Segundo os números oficiais, os quase 55.000 novos casos - foram contabilizados 50.599 sexta-feira - elevam para 5.622.431 o total de infeções em Itália desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, e as mortes subiram para 136.530.

Atualmente, há 500.466 caos ativos e o índice de positividade é de 5,6%, mais dois pontos percentuais do que no dia anterior (5,4%).

Em comparação com o ano anterior, as vacinas estão a fazer a diferença, considerando que a campanha de vacinação teve início a 27 de dezembro de 2020.

A 25 de dezembro de 2020, com 19.037 novos casos, registaram-se 459 óbitos.

Além disso, há um ano, o número total de pacientes hospitalizados era de 23.402, sendo atualmente menos de 9.000.

Nas unidades de cuidados intensivos havia 2.584 pacientes internados há um ano, enquanto hoje estão 1.071.

A covid-19 provocou mais de 5,38 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

