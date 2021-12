Navalny acusa Portugal de receber subornos de bilionário russo

Alexei Navalny, um dos opositores de Vladimir Putin, acusa Portugal de receber subornos na concessão da nacionalidade a Roman Abramovich. O bilionário russo e dono do clube britânico Chelsea naturalizou-se português este ano, ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita.

Na conta pessoal do Twitter, as acusações de Alexei Navalny foram feitas a partir da cadeia onde cumpre, atualmente, uma pena de prisão de dois anos e meio. Navalny alega que Abramovich que fez fortuna na indústria do petróleo é o oligarca mais próximo de Putin.

Este mês, o jornal Público revelou que o processo de naturalização demorou apenas seis meses. Ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, a comunidade expulsa no reinado de D. Manuel I, Roman Abramovich é português desde o passado dia 30 abril.

O certificado emitido pela comunidade judaica do Porto, da qual Abramovich tem sido parceiro, financiou o Museu do Holocausto recentemente inaugurado.

Jornalista: Aurélio Faria

Edição: Jorge Costa

