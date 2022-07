Incêndios obrigam à retirada de 12 mil pessoas de localidades no sudoeste de França

Pelo menos 12.000 pessoas foram retiradas e cerca de 9.150 hectares de floresta ficaram queimados em dois incêndios que se iniciaram na terça-feira no departamento de Gironde, que tem como capital Bordéus, no sudoeste de França.

As autoridades francesas disseram hoje, na rede social Twitter, que o incêndio que teve origem na cidade de Landiras, a sudeste de Bordéus, queimou mais de 1.000 hectares durante a noite de sexta-feira, num total de cerca de 6.000 hectares.

A situação não está sob controlo. De acordo com os primeiros dados divulgados pelos investigadores, o incêndio foi provocado.

No outro incêndio, em La Teste de Buch, no entanto, a área queimada permaneceu estável nas últimas horas, com 3.150 hectares de floresta queimados desde a terça-feira.

Cerca de 1.000 bombeiros estão a tentar extinguir os dois incêndios, tendo sido auxiliados na sexta-feira por três hidroaviões do tipo Canadair e um avião bombardeiro de água do tipo Dash.

Além dos danos materiais, que incluem várias casas e edifícios consumidos pelas chamas, não houve vítimas.

A várias centenas de quilómetros desta região, no vale do Ródano, os hectares queimados em outro incêndio que eclodiu no maciço de Montagnette (sul) - devido a um incidente com um comboio de carga - destruiu 1.250 hectares até a sexta-feira.

Mais de 1.000 bombeiros trabalham nesta frente, apoiados, entre outros meios aéreos, por dois hidroaviões gregos Canadair que chegaram graças à ativação pela França do mecanismo europeu de solidariedade de proteção civil RescEu.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, também agradeceu a Itália por ter disponibilizado outros dois aviões deste tipo que “serão utilizados de acordo com as necessidades”.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, Darmanin sublinhou que 13.000 hectares de floresta foram queimados em França desde o início do ano, em comparação com 500 no ano passado no mesmo período.

O sul de França vive uma onda de calor desde a semana passada, que deverá estender-se para o norte do país nos próximos dias.

Hoje, o serviço meteorológico francês (Météo France) colocou 16 dos cem departamentos, todos no sul do país, em alerta laranja devido à onda de calor. Em muitos deles, o acesso às florestas foi proibido para tentar evitar incêndios.

Espera-se que os 35 graus sejam ultrapassados em grande parte do interior do sul de França já no domingo, com picos que podem chegar aos 40 graus.