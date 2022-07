Há uma nova Barbie e é feita com mais de 75% de plástico reciclado 

Há uma nova boneca Barbie, feita quase na totalidade com materiais recicláveis. Retrata a famosa antropóloga e especialista em primatas Jane Goodall. O objetivo é sensibilizar as crianças para a defesa do meio ambiente.

É uma das cientistas mais famosas de todo o mundo, sobretudo no estudo dos primatas, que Jane Goodall começou a acompanhar há mais de 60 anos.

Para celebrar a carreira da conhecida antropóloga, foi criada uma nova boneca Barbie.

A boneca vem com um pequeno chimpanzé, o primeiro primata que se aproximou de Jane Goodall e que a cientista estudou durante décadas.

Está equipada a rigor para explorar as florestas africanas.

Aos 88 anos, Jane Goodall, nomeada pelas Nações Unidas como mensageira da paz, espera que a Barbie Jane possa contribuir para que cada vez mais crianças se interessem pela conservação da natureza e por projetos de defesa do meio ambiente.

A Barbie Jane é quase toda feita com plástico recolhido do fundo do mar e reciclado.