Homem que fugiu das chamas em Zamora está em estado muito grave

Na vizinha Espanha, em Zamora, um incêndio de grandes dimensões continua a lavrar, sem dar tréguas. Durante o dia de ontem na aldeia de Tábara, muitos populares tiveram de travar as chamas com as próprias mãos, caso contrário teriam perdido tudo. Um dos habitantes da aldeia ficou com 80% do corpo queimado quando tentava combater as chamas com uma escavadora.

O fogo teima em continuar ativo e, até ao momento, já fez duas vítimas mortais. As altas temperaturas e o vento forte que afetam a região tornam o incêndio impossível de apagar.

Contudo, são muitos aqueles que tentam fazê-lo. Em Tábara, vários habitantes da localidade tentaram a todo o custo extinguir as chamas que por ali passavam. Num vídeo, que entretanto se tornou viral nas redes sociais, é possível ver um jovem a realizar ações de contra-fogo com uma retroescavadora, mas que é apanhado pelas chamas durante o processo.

O popular conseguiu escapar do veículo mas ficou com queimaduras severas no corpo e teve de ser transportado de helicóptero para o hospital, onde ainda permanece em estado muito grave.

Os enviados da SIC ao local falaram com uma testemunha que conhece o rapaz em questão e que relata que o jovem apenas "estava a tentar ajudar".

A escavadora utilizada não sofreu danos de maior, tendo em conta que esteve uma hora coberta pelas chamas, o que causou indignação entre os populares.