Igreja católica canadiana vende propriedades para poder indemnizar vítimas de abusos

Um tribunal canadiano autorizou a venda de dezenas de propriedades da Igreja Católica no Canadá, incluindo mais de uma dúzia de templos, para indemnizar vítimas de abusos sexuais e físicos cometidos durante décadas por religiosos católicos.

A autorização judicial, divulgada esta segunda-feira, permite a venda de imóveis em 34 paróquias da ilha de Terra Nova, na costa atlântica canadiana, incluindo a Catedral Basílica de São João Baptista, em São João de Terra Nova. De acordo com os documentos divulgados esta segunda-feira pela emissora pública canadiana CBC, a maioria dos imóveis à venda, com um valor estimado de 20 milhões de dólares canadianos (cerca de 15,5 milhões de euros), serão adquiridos por organizações e grupos católicos.

Além disso, os tribunais canadianos podem aprovar a venda de outras 70 propriedades da Igreja Católica de Terra Nova nas próximas semanas. O dinheiro angariado será utilizado para compensar as vítimas do orfanato Mount Cashel, uma instituição em São João de Terra Nova administrada há mais de um século pela congregação dos Irmãos Cristãos.

Em 1986, uma investigação policial começou a revelar os abusos sexuais e físicos cometidos durante décadas no orfanato pelos religiosos, e entre 1989 e 1992 uma comissão real investigou as acusações. O relatório final da comissão constatou que a Igreja e as autoridades locais, incluindo a Polícia Montada, ocultaram os abusos na instituição, que abrigava crianças que não eram órfãs, mas que colocadas sob custódia da província e que fechou portas em 1990.

Um total de 11 religiosos foram condenados a entre 4 meses e 11 anos de prisão, e, em 1992, a congregação dos Irmãos Cristãos pediu desculpas oficialmente às vítimas, mas também declarou falência, o que impossibilitou o pagamento da indemnização. Durante décadas, centenas de vítimas de abuso lutaram para obter uma compensação da Igreja Católica até que, em 2019, os tribunais decidiram que a Corporação Episcopal em São João de Terra Nova era indiretamente responsável pelos abusos cometidos.

A aprovação da venda das propriedades da Igreja Católica na Terra Nova ocorre pouco antes do papa Francisco chegar ao Canadá em 24 de julho, para pedir desculpas aos indígenas canadianos pelos abusos que sofreram em internatos administrados por ordens religiosas católicas durante mais de um século.