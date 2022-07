Incêndio em Zamora é considerado inextinguível

O homem que foi esta segunda-feira apanhado pelas chamas no incêndio de Zamora, quando tentava fazer um corta fogo, ficou com mais de 80% do corpo queimado e está em estado muito grave.

Fugiu pelos campos, com a roupa a arder. A imagem impressionante, tornou-se viral. Quando foi transportado para o hospital de helicóptero, Angél Arjona tinha 80% do corpo queimado.

Na região de Zamora, as chamas já terão consumido cerca de 30 mil hectares e continuam a avançar. Esta segunda-feira, os habitantes de Tábora testemunharam o poder devastador das chamas, mas o medo não os paralisou.

O incêndio de Zamora já fez duas vitimas mortais e 15 feridos. Com temperaturas próximas de 40ºC e ventos de 70 quilómetros por hora, o incêndio é considerado inextinguível.

As chamas impuseram, pelo segundo dia, o corte da ligação de comboio entre Madrid e a Galiza e obrigaram centenas de pessoas a abandonar as casas. Em Espanha ardem perto de 30 incêndios florestais. Já queimaram 70 mil hectares, duas vezes a média da ultima década.