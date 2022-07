Descoberta origem de misteriosa luz cor-de-rosa no céu da Austrália

Australianos foram, esta quarta-feira à noite, surpreendidos por uma luz brilhante e cor-de-rosa que apareceu no céu de Mildura, uma cidade no norte da Austrália. Entretanto, a causa já foi descoberta: uma plantação de canábis.

Apesar de muitas pessoas terem pensado que a luminosidade rosada poderia estar relacionada com o fim do mundo ou com extraterrestres, a explicação é muito mais simples: a farmacêutica Cann Group confirmou que as luzes tinham origem nas suas instalações locais de plantação de canábis medicinal, onde as persianas de blackout ficaram abertas.

"As plantas de canábis precisam de diferentes espetros de luz para encorajar o seu crescimento", explicou Rhys Cohen, diretor de comunicação da Cann Group, citado pelo The Guardian.

"A luz do espetro vermelho é frequentemente utilizada", disse ainda, garantindo que, por norma, as persianas são fechadas à noite para bloquearem o brilho.

A Cann Group foi a primeira empresa australiana a obter autorização para o cultivo de canábis para fins medicinais e de investigação.

"Mildura e arredores tiveram uma vista espetacular esta noite, quando uma luz vermelha apareceu no céu. Foram alienígenas? Uma aurora (boreal)? Não, parece que foram as luzes hidropónicas de uma quinta de canábis medicinal a refletirem-se nas nuvens", escreveu uma internauta numa publicação no Twitter.

"Aparentemente alguém deixou as persianas abertas numa instalação de canábis medicinal perto de Mildura", disse outra pessoa.