Fornecimento de gás pelo Nord Stream 1 aumentou esta quinta-feira

O consórcio austríaco OMV, o maior grupo de gás da Europa Central, confirmou que os fornecimentos russos de gás subiram hoje, depois da reativação do fluxo no gasoduto Nord Stream 1, nos volumes que tinham sido anunciados na véspera.

Um porta-voz da OMV disse á agência austríaca APA que a Gazprom "está a cumprir a sua promessa de ontem", quarta-feira, ao entregar o que tinha anunciado, isto e a mesma quantidade que chegava antes da interrupção do fluxo neste gasoduto, durante 10 dias, para realização de trabalhos de manutenção.

Naquele período, a OMV recebeu de outros gasodutos apenas um terço do total diário contratado com a Federação Russa, que subiu agora para 50%, o mesmo que antes de 11 de julho. Em meados de junho, a Gazprom reduziu a metade a quantidade de gás fornecida através do Nord Stream I, alegadamente por um problema técnico.

A Áustria é um dos Estados europeus mais dependentes da Federação Russa para satisfazer as suas necessidades energéticas, comprando à Gazprom 80% do gás que importa.