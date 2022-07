Conseguirá a Europa viver sem o gás russo?

Bruxelas quer que os 27 Estados-membros reduzam em 15% o consumo de gás. Para já é voluntário, mas pode tornar-se obrigatório caso a Rússia corte o fornecimento de gás.

A proposta surgiu no mesmo dia em Presidente russo, Vladimir Putin, admitiu que o gasoduto Nord Stream 1, que abastece a Alemanha, poderia não retomar a atividade esta quinta-feira, depois de terminada a manutenção de rotina.

Um eventual corte total do gás russo podia fazer cair ainda mais a economia europeia. Por isso, o esforço de poupança é pedido a todos países, mesmo aos que, como Portugal, pouco ou nada dependem do gás russo.

Porém, o gasoduto Nord Stream foi esta quinta-feira reiniciado após 10 dias de manutenção. A operadora do gasoduto, a Nord Stream AG, disse que o fluxo de gás recomeçou, mas que o volume levaria algum tempo a aumentar, avançou a agência de notícias alemã DPA. Mesmo com a retoma do funcionamento do gasoduto, a Europa poderá ter dificuldade em manter as casas aquecidas e a indústria a trabalhar durante o inverno.

Ainda antes do início das intervenções, o fornecimento de gás através do Nord Stream 1 já tinha sido reduzido em 60% e Putin já alertou que podem continuar a diminuir.

A agência de notícias Associated Press reuniu seis perguntas e respostas que ajudam a perceber a crise energética e as consequências de um corte definitivo no fornecimento do gás russo.

A RÚSSIA CORTOU O FORNECIMENTO DE GÁS PARA A EUROPA?

Desde que a União Europeia (UE) começou a aplicar sanções às empresas e bancos russos e a enviar armamento para a Ucrânia, a Rússia cortou o gás a seis países e reduziu o fornecimento a outros seis.

Esta situação deixou os 27 em alerta para abastecer as reservas de gás antes do inverno, altura em que o consumo aumenta.

O objetivo da UE é usar menos gás agora para conseguir ter reservas suficientes para o inverno. Neste momento estão a 65% e a meta é estarem a 80% a 1 de novembro. Neste contexto, os Estados-membros da UE estão a tentar diversificar os seus fornecedores de gás, voltando-se para os Estados Unidos, Qatar, Azerbaijão, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tem alimentado a incerteza sobre o futuro das entregas de gás da Rússia aos países europeus, acusando o Canadá de atrasar o envio da turbina reparada na esperança de poder impulsionar as suas próprias vendas de gás para a Europa.



POR QUE O GÁS NATURAL RUSSO É TÃO IMPORTANTE?

Antes do início da guerra, 40% do gás natural da Europa era fornecido pela Rússia. Neste momento, apenas 15% do gás que chega tem origem russa, o que fez com que os preços aumentassem e as industrias de uso intensivo de energia ficassem sobrecarregadas.

O gás é usado numa série de processos e as empresas têm vindo a alertar que não conseguem mudar "da noite para o dia" as fontes de energias utilizadas.

O aumento sucessivo dos preços da energia ameaça causar uma recessão económica na Europa, a par da subida da inflação, com os consumidores a ter menos para gastar à medida que os custos com bens essenciais crescem.

Um corte completo no fornecimento do gás poderia representar um golpe ainda mais pesado numa economia já conturbada.



O QUE É O GASODUTO NORD STREAM 1?

Este é o principal gasoduto para transporte de gás natural para Europa, que liga a Rússia à Alemanha, através do Mar Báltico, e é também a principal fonte de gás para este país.

Nos dias anteriores ao encerramento para manutenção eram entregues cerca de 700 gigawatts-hora (GWh) por dia. De acordo com os dados transmitidos pela gigante russa Gazprom à Gascade, operadora da rede alemã de distribuição de gás natural, o gasoduto deverá entregar 530 GWh durante esta quinta-feira, ou seja apenas "30% da capacidade total do gasoduto", disse esta quinta-feira o chefe da Agência Federal de Redes, Klaus Müller, na rede social Twitter.

Especialistas já avisaram que caso o Nord Stream 1 permanecesse inativo, a Europa atingiria apenas cerca de 65% da sua capacidade de armazenamento, o que representaria um risco real de não haver gás suficiente para o inverno.

Existem outros três gasodutos que levam gás russo para a Europa. O que passa pela Polónia e pela Bielorrússia está encerrado e os outros dois, um através da Ucrânia e da Eslováquia e outro da Turquia para a Bulgária, ainda transportam quantidades reduzidas de gás.



QUAIS SÃO OS PLANOS DE PUTIN?

Apesar de as exportações de petróleo e gás russos estarem a diminuir, o aumento dos preços significam que os ganhos aumentaram, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Desde a invasão da Ucrânia, que as receitas russas com as exportações de petróleo e gás para a Europa duplicaram em relação à média dos últimos anos.

O aumento da receita com a energia na Rússia, nos últimos cinco meses, é três vezes maior do que a da exportação de gás para a Europa durante um inverno inteiro.

Putin já disse que a quantidade de gás fornecido pelo Nord Stream 1 irá ainda cair para 30 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja para cerca de um quinto da sua capacidade, caso a turbina enviada ao Canadá para reparação não seja rapidamente substituída.



HÁ ALGUMA COISA QUE A EUROPA POSSA FAZER?

A União Europeia está a voltar-se para o gás natural liquefeito, proveniente dos EUA ou do Qatar.

A Alemanha já começou a construir terminais de importação deste tipo de gás, que chega através de navios, na costa do Mar do Norte, o que levará anos. Ainda assim espera-se que o primeiro dos quatro previstos esteja concluído ainda este ano. No entanto, o gás natural liquefeito sozinho pode não compensar a diferença.

São assim necessárias outras soluções ou outras fontes de energia. A Alemanha, por exemplo, prolongou a utilização das centrais elétricas e a União Europeia propôs na quarta-feira que os Estados-membros reduzam voluntariamente o uso de gás em 15% nos próximos meses.

Portugal está "completamente contra" esta medida, tal como Espanha, que rejeitou a proposta da Comissão Europeia. João Galamba, secretário de Estado do Ambiente e da Energia, disse ao Expresso que “isto não se pode aplicar a Portugal", "porque [a proposta] não tem em atenção as diferenças entre países”. Lembra que nos primeiros cinco meses do ano, Portugal aumentou o consumo de gás em 67% com o objetivo de produzir energia elétrica. Esta redução é “insustentável”, uma vez que obrigaria o país a ficar sem eletricidade, acrescenta.

Na próxima terça-feira está prevista uma reunião de emergência dos ministros da Energia da União Europeia para discutir as medidas em cima da mesa, num altura em que os vários países tentam encontrar alternativas para o fornecimento de energia.

A Comissão Europeia pede solidariedade, poupança e fala até de uma eventual partilha de gás com os países que mais dependem da energia russa. A redução do uso de gás deverá afetar a indústria, o setor público, as empresas e as famílias.



AS PESSOAS PODEM VIR A PASSAR FRIO ESTE INVERNO?

É improvável que falte gás para o aquecimento em casas, escolas e hospitais, porque os Governos são obrigados a impor o racionamento primeiro às empresas.

Com a retoma do Nord Stream 1 em níveis reduzidos, a Europa precisaria de economizar 12 mil milhões de metros cúbicos de gás, o equivalente a 120 navios-tanque gás natural liquefeito, para que tenha reservas suficientes para o inverno.

A Agência Internacional de Energia recomenda que os países europeus intensifiquem as campanhas para sensibilizar as pessoas para a poupança em caso de uma possível falta de gás.