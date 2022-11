Ivana Trump poderá ter sido enterrada num campo de golfe, porquê?

Ivana Trump, a primeira mulher de Donald Trump, poderá ter sido enterrada num clube de golfe da família, em New Jersey, de acordo com a imprensa norte-americana. Em causa estarão benefícios fiscais para locais que funcionem como cemitérios.

A família do antigo Presidente dos Estados Unidos terá pedido que os terrenos do clube de golfe sejam requalificados como empresa de cemitério sem fins lucrativos. Segundo a legislação do estado de New Jersey, e caso a requalificação seja aprovada, este terreno ficará isento de impostos ou taxas.

Já eram conhecidas as intenções de Trump de construir neste mesmo terreno um mausoléu para si próprio, tendo mais tarde divulgado que pretendia ali construir um cemitério com mais de mil campas.

Segundo o The Washington Post, em 2017 o projeto previa “um cemitério familiar com 10 campas”. Por fim, o último projeto conhecido incluía mais de 280 campas, algumas disponíveis para venda.

A imprensa norte-americana alega agora que Ivana Trump poderá ter sido enterrada numa destas campas, de forma a que o campo de golfe - ao funcionar como um cemitério - fique isento de pagar impostos.

Recorde-se que Ivana Trump morreu a 14 de julho, depois de uma queda acidental em casa. Tinha 73 anos. Foi a primeira mulher de Donald Trump e o casal teve três filhos – Donald Jr., Ivanka e Eric Trump.