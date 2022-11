“Não importa quanto tempo demore nem onde se escondam, vamos encontrar-vos”, diz Joe Biden

Joe Biden afirmou esta segunda-feira que a operação de contraterrorismo para localizar e eliminar o líder da Al-Qaeda foi “bem-sucedida”, confirmando as notícias da morte de Ayman al-Zawahri, antigo braço direito de Bin Laden.

Biden relembrou que Ayman al-Zawahri foi o braço direito de Bin Laden, tendo estado “profundamente envolvido” no planeamento dos ataques do 11 de Setembro.

Sobre a operação no Afeganistão, o Presidente dos Estados Unidos revelou que o líder da Al-Qaeda foi localizado no início do ano em Cabul, tendo a o ataque de precisão sido autorizado na semana passada.

Os Estados Unidos anunciaram esta segunda-feira que o líder da Al-Qaeda Ayman al-Zawahri morreu este fim de semana no seguimento de uma operação de contraterrorismo no Afeganistão.