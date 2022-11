Operação de contraterrorismo “bem-sucedida”: EUA anunciam morte de líder da Al-Qaeda

Os Estados Unidos anunciaram esta segunda-feira que o líder da Al-Qaeda Ayman al-Zawahri morreu este fim de semana no seguimento de uma operação de contraterrorismo “bem-sucedida” no Afeganistão, avança a agência Associated Press.

A Casa Branca informou que o ataque aéreo, levado a cabo pela CIA este fim de semana no Afeganistão, não vitimou civis.