Senadores republicanos apoiam visita de Nancy Pelosi a Taiwan

Um grupo de 26 republicanos do Senado dos Estados Unidos, incluindo o líder Mitch McConnell, manifestaram esta terça-feira apoio à visita da presidente da Câmara os Representantes a Taiwan, que a China considera ser uma atitude "extremamente perigosa".

Na nota, assinada também pelo líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, os republicanos salientaram que "durante décadas, membros do Congresso dos Estados Unidos, incluindo ex-presidentes da Câmara, viajaram para Taiwan".

"Esta viagem é consistente com a política de 'Uma China' dos Estados Unidos com a qual estamos comprometidos"

"Também estamos comprometidos neste momento, mais do que nunca, com todos os constituintes da Lei de Relações com Taiwan"