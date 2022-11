Mãe de Archie coloca em causa o diagnóstico de morte cerebral

A mãe de Archie Battersbee, o jovem de 12 anos que está em morte cerebral desde abril no Reino Unido, coloca em causa o diagnóstico do filho e levanta suspeitas sobre uma das médicas do hospital.

Foi-nos dito que o Archie estava em morte cerebral por uma ginecologista que também era fundadora deste hospital. As qualificações que ela apresenta para diagnosticar morte cerebral ainda hoje me deixam perplexa. Essa ginecologista já não trabalha aqui, foi-se embora

Hollie Dance revela ainda que a médica quis levar a cabo um teste ao tronco cerebral de Archie, que os pais recusaram.

Ela quis levar a cabo, com outro médico, um teste ao tronco cerebral do Archie. Descobrimos o que isso envolvia e recusámos. Então partimos para tribunal. Esta questão do teste ao tronco cerebral deve ser bem analisada

Recorde-se que Archie Battersbee está em morte cerebral desde abril. Foi encontrado inconsciente em casa pela mãe, com uma ligadura no pescoço. Hollie acredita que o que aconteceu foi resultado de um desafio viral na rede social Tik Tok, que consiste em cortar o fornecimento de oxigénio ao cérebro até se perder a consciência.

A família do jovem tem até às 09:00 desta quinta-feira para iniciar o processo legal de transferência da criança para unidade de cuidados paliativos. Caso não o faça, o hospital irá desligar as máquinas às 11:00, avança a Sky News - televisão parceira da SIC.