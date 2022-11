Biden explica que esta novo decreto “acumula” com o que foi assinada no mês passado, onde estava incluída a criação de uma equipa de trabalho. O Chefe de Estado considera que estas medidas irão ajudar “a salvaguardar o acesso a cuidados de saúde, incluindo o direito de escolha e a contraceção”, assim como “promover a segurança e a proteção das clínicas, dos doentes e dos prestadores de serviços”.

O Presidente dos Estados Unidos disse ainda que os opositores à lei desconhecem o poder das mulheres norte-americanas.

“Acho que o tribunal não tem qualquer noção, nem o Partido Republicano para decidir a que ritmo avançar com a sua agenda extrema e como as mulheres vão reagir. Não fazem ideia do poder que têm as mulheres americanas."