Caso Archie em debate: família versus medicina e o perigo nas redes sociais

O caso do menino inglês de 12 anos que está em morte cerebral desde 7 de abril, abriu um grande debate no Reino Unido e no mundo. Archie Battersbee foi encontrado inconsciente em casa pela mãe, com uma ligadura no pescoço. A mãe Hollie Dance acredita que o que aconteceu foi resultado de um desafio viral na rede social Tik Tok, que consiste em cortar o fornecimento de oxigénio ao cérebro até se perder a consciência.

A luta dos pais mantém-se desde esse dia. Os pais acreditam que o menino vai acordar, ainda que com incapacidades, e lutam por mais tempo. Opinião diferente tem o Supremo Tribunal britânico sustentando que as máquinas não vão impedir a morte da criança por falência de órgãos e, em seguida, insuficiência cardíaca.

A família recorreu para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos mas a decisão foi de não vai interferir na decisão do Supremo inglês.

Na SIC Notícias, Miguel Ricou, presidente do Conselho de Ética Ordem Psicólogos e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o professor Duarte Nuno Vieira, presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal e ex-presidente do Instituto de Medicina Legal, e Rute Agulhas, psicóloga e investigadora ISCTE, vão falar sobre o caso de Archie abordando várias perspetivas: a da família, a da medicina e os riscos que as redes sociais podem representar para os mais novos.