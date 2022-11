China prolonga manobras militares em torno de Taiwan e preocupa os EUA

O Presidente norte-americano diz que a ida de Nancy Pelosi a Taiwan foi "uma decisão dela". Ao enfrentar Pequim, a líder do Congresso dos EUA colocou uma pressão sobre a ilha de Taiwan, onde as movimentações militares chinesas na região se estendem por tempo indeterminado.

"Não estou alarmado, mas estou preocupado com tanta movimentação. Embora não ache que eles vão fazer mais do que estão a fazer", disse Biden aos jornalistas na base de Dover, no estado de Delaware, quando questionado sobre a situação.

A China anunciou esta segunda-feira mais manobras e testes militares no Estreito de Taiwan.

"Os exercícios militares da China são abertos, transparentes e profissionais. Estão dentro da legalidade a nível nacional e internacional e de acordo com a prática habitual, constituindo um aviso para os perpetradores e um castigo para as forças independentistas de Taiwan", avisa o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.