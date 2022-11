Navio de cereais que saiu da Ucrânia já não vai para o Líbano

O navio que saiu da Ucrânia com 26 mil toneladas de cereais já não vai para o Líbano, já que o comprador terá desistido do negócio. O motivo da desistência prende-se com o atraso de cinco meses na entrega.

"O fornecedor ucraniano de cereais disse que está à procura de um novo comprador, uma vez que o cliente libanês se recusou a comprar 26.000 toneladas de milho", disse uma fonte da administração portuária à TASS.

Já a embaixada da Ucrânia no Líbano confirmou, na rede social Twitter, que a desistência se deve ao atraso de entrega.

"Segundo informações do fornecedor, o comprador final no Líbano recusou-se a receber a carga devido a um atraso na entrega (mais de cinco meses). Portanto, o fornecedor está agora à procura de outro comprador. Pode ser do Líbano ou de outro país", escreveram.