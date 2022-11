Dez anos depois de explosão de plataforma, ainda há vestígios do petróleo no mar

Um estudo publicado esta terça-feira revela que pequenas quantidades de resíduos de petróleo subsistiam no fundo do mar 10 anos depois da explosão e do afundamento da plataforma petrolífera Deepwater Horizon, no Golfo do México.

A explosão da plataforma, operada pela BP, aconteceu em 20 de abril de 2010, matando 11 funcionários. Em consequência do derrame de petróleo no mar, considerado o maior do género, estima-se que 800 mil aves terão morrido. A plataforma afundou-se dois dias depois. De acordo com um novo estudo, hoje divulgado na publicação científica Frontiers in Marine Science, camadas de crude cobriram a vegetação costeira e algumas partículas depositaram-se no fundo do mar, tendo sido detetadas, ainda que em poucas quantidades, dez anos depois do acidente, em 2020.