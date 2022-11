Polícia Marítima interceta embarcação com 15 migrantes em Itália

Uma embarcação com 15 migrantes a bordo, entre eles uma criança, foi intercetada, esta quinta-feira, pela Polícia Marítima ao largo da ilha Sardenha, em Itália, no âmbito da operação “Themis 2022” da Agência Frontex.

Em comunicado, a Polícia Marítima escreve que “na sequência de um alerta recebido pelas 06:53 (hora local), através do Centro de Coordenação Local de Cagliari (LCC Cagliari), a informar para o avistamento de uma embarcação suspeita de transportar migrantes a sul do porto de Sant'Antioco, foram ativados de imediato para o local elementos da Polícia Marítima para efetuar buscas”.

“À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima localizaram e intercetaram uma embarcação de madeira com 15 migrantes a bordo, entre os quais uma criança, que se encontravam bem fisicamente, tendo de seguida resgatado e transportado os mesmos, por questões de segurança, para o porto de Sant'Antioco, onde aguardavam as autoridades italianas”, acrescenta o comunicado.

De acordo com a Polícia Marítima, “a embarcação onde seguiam os migrantes foi posteriormente entregue às autoridades italianas”.

A Polícia Marítima participa pela sexta vez, desde 15 de junho, na Operação Conjunta "Themis" da Agência Frontex, “e tem como missão controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia e de órgão de polícia e de polícia criminal”.

Desde 2017, ano em que iniciou a participação nesta operação, a Polícia Marítima “já realizou mais de 500 missões”.

A Frontex, a agência europeia da guarda de fronteiras e costeira, foi criada em 2004 para apoiar os Estados-membros da UE e os países associados de Schengen na proteção e defesa das fronteiras externas do espaço europeu de livre circulação, tendo nos últimos anos sido consideravelmente reforçada.