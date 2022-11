António Guterres defende desnuclearização da Coreia do Norte

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reuniu-se esta sexta-feira com o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, em Seul, onde afirmou que o grande objetivo da ONU é a desnuclearização da Península Coreana.

A comunidade internacional tem-se mostrado preocupada com a crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte. O Governo de Pyongyang tem levado a cabo vários testes com armamento nuclear em 2022, e ao que tudo indica não ficará por aqui. Kim Jung-Un já ameaçou "aniquilar" o país vizinho em caso de qualquer ameaça por parte de Seul.

Foi neste contexto que António Guterres reiterou o compromisso das Nações Unidas de ver uma península coreana desnuclearizada.

Guterres diz que que a remoção das armas nucleares traz paz, segurança e estabilidade a toda a região.

O secretário-geral da ONU vai estar de visita à Coreia do Sul por mais um dia.