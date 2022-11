Morto homem que tentou invadir escritórios do FBI nos EUA

Um homem armado que tentou invadir os escritórios do FBI em Cincinnati, no estado de Ohio, na quinta-feira, foi morto pelas forças da ordem depois de várias horas de confrontos.

O incidente no escritório do FBI (Federal Bureau of Investigation) em Cincinnati surge numa altura em que as autoridades alertaram para um aumento das ameaças contra agentes federais nos dias que se seguiram às buscas na segunda-feira na propriedade Mar-a-Lago do ex-presidente Donald Trump, na Florida.

O diretor do FBI, Christopher Wray, anunciou na quarta-feira que o FBI tinha recebido ameaças após a busca, chamando-lhes "deploráveis e perigosas".