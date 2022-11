Situação de emergência por causa da seca poderá ser emitida em algumas zonas de Inglaterra

Inglaterra poderá declarar esta sexta-feira em algumas zonas situação de emergência por causa da seca.

O último mês foi o julho mais mais seco em Inglaterra desde 1935, tendo chovido apenas 35% do que é normal. Há zonas no Norte de Inglaterra que este ano, e até agora, registaram a precipitação mais baixa dos últimos 130 anos.

Várias empresas de água já anunciaram restrições à utilização da água.

A partir de 26 de agosto, a Yorkshire Water já anunciou a proibição de utilização de mangueiras para regar, lavar carros ou encher piscinas. Esta empresa abastece cerca de 2,3 milhões de residências e 130.000 clientes empresariais no Norte da Inglaterra e partes de Midlands.

"O clima quente e seco significa que os rios de Yorkshire estão baixos e os reservatórios estão cerca de 20% mais baixos do que era esperado para esta altura do ano", disse o diretor da Yorkshire Water, Neil Dewis.

Os clientes da South East Water já têm em vigor restrições à utilização de água. A partir desta sexta-feira é proibido o uso de mangueiras e de sprinklers ('chuveiros' de combate a incêndios).

Já a Thames Water, que abastece 15 milhões de pessoas em Londres, diz que também está a planear restrições.

O ministro do Ambiente do Reino Unido, George Eustice, pediu esta semana que as companhias de água tomassem precauções para salvaguardar o abastecimento de água.

Qualquer declaração de seca que venha a ser emitida será de caráter regional, ou seja não desencadearia automaticamente intervenções governamentais específicas. Ainda assim, poderiam levar as companhias de água a decretar restrições mais severas para as famílias ou empresas.