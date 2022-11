A poucos dias da votação, Angola divide-se entre os que duvidam do processo eleitoral e as organizações do Estado angolano que se mobilizam para garantir que não haverá fraude.

O número de eleitores tem levantado dúvidas.

A Comissão Nacional Eleitoral quis mostrar como vai correr o dia de votação. Fala em mais de mil observadores credenciados.