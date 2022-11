Funeral de José Eduardo dos Santos realiza-se a 28 de agosto 

O corpo do antigo líder angolano chegou este sábado a Luanda . A transladação de Barcelona aconteceu um mês e meio após a morte e depois de uma disputa entre duas fações da família sobre a guarda do corpo.

A SIC sabe que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi informado da data e que já antes tinha confirmado que estaria presente no funeral.

O funeral do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, vai realizar-se no dia 28 de agosto, o dia em que faria 80 anos.

A trasladação do corpo do antigo chefe de Estado angolano ocorre em pleno período de campanha para as eleições, onde o atual Presidente, João Lourenço, que sucedeu a José Eduardo dos Santos em 2017, procura a reeleição.

Mais de 14 milhões de angolanos, incluindo residentes no estrangeiro, estão habilitados a votar em 24 de agosto, na que será a quinta eleição da história de Angola.

José Eduardo dos Santos, que governou Angola de 1979 a 2017, morreu, em 8 de julho, com 79 anos, em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos cinco anos.