Marido de Nancy Pelosi condenado por conduzir alcoolizado

Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi condenado por condução sob efeito do álcool, depois de se ter declarado culpado num tribunal da Califórnia.

A 28 de maio, Paul Pelosi esteve envolvido num acidente em Oakville, no Estado da Califórnia, tendo sido detido por condução sob efeito do álcool.

Terá de cumprir oito horas de serviço comunitário e pagar uma multa de 5.000 dólares para indemnizar pelos danos causados ao motorista do veículo com que colidiu, além de mais de 2.000 dólares ao tribunal.

O marido da democrata Nancy Pelosi mudou de estratégia de defesa perante o Tribunal Superior do Condado de Napa, no norte da Califórnia.

Depois de se ter declarado inocente no mesmo julgamento, a 3 de agosto, declarou-se agora culpado para conseguir uma redução da pena, segundo noticiou a imprensa local.

O juiz condenou ainda o marido de Nancy Pelosi a cinco dias de prisão, que não terá de cumprir, por terem sido descontadas as horas que este passou detido após o acidente e pelo magistrado considerar que teve um bom comportamento.

Também não foi retirada a carta de condução, embora durante um ano Paul Pelosi tenha de utilizar um dispositivo que o obriga a submeter-se a um teste de alcoolemia sempre que ligar o moto do seu carro, segundo noticiou o jornal The New York Times.

O acidente ocorreu a 28 de maio quando Paul Pelosi estava a regressar de Napa Valley para casa, depois de participar num jantar.

Numa curva, Pelosi colidiu com um veículo todo-o-terreno, mas nenhum dos envolvidos sofreram ferimentos graves, embora o ocupante do outro carro tenha necessitado de cuidados médicos.