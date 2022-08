Televisão Pública de Angola ignora reação de Adalberto Costa Júnior aos resultados das eleições

A Televisão Pública de Angola ignorou a intervenção de Adalberto Costa Júnior, candidato da UNITA. Durante a reação do partido aos resultados apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), o canal esteve a transmitir um segmento de análise desportiva.

Em Luanda, Angola, a população pede por uma “verdadeira democracia”. Os angolanos continuam a exigir provas dos resultados provisórios das eleições apresentados pela CNE.

“O presidente [da UNITA] Adalberto Costa Júnior mostrou um relatório deferente do que a CNE mostrou e que, como temos de seguir a legalidade, então esperamos, como jovens, que a CNE traga as listas e as apresente com factos convincentes de que realmente o MPLA ganhou”, disse um jovem angolano à SIC Notícias, acrescentando que desejam “uma verdadeira democracia”.