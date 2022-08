Entre aplausos, cânticos e lágrimas corpo de José Eduardo dos Santos chega ao memorial

O corpo de José Eduardo dos Santos chegou este sábado, após hora e meia de cortejo, ao memorial, num cortejo pouco participado, com maior mobilização dos populares junto de Chicala, bairro próximo do local onde se realizam as cerimónias fúnebres.

Ao longo do percurso, que saiu da residência familiar pelas 08:30, as pessoas iam se juntando em pequenos grupos, ouviram-se alguns aplausos, alguns prantos e acenos com lenços em sinal de despedida.