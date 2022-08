"Abstenção é bastante alta para uma democracia nova" como é a de Angola

Depois de anunciados publicamente os resultados finais das eleições em Angola, e que confirmaram a vitória com maioria absoluta do MPLA, Ricardo Costa destaca como novidade face aos resultados provisórios, “a questão da abstenção, que é bastante alta para uma democracia nova” como é a de Angola.

“Ou seja, votaram 6,4 milhões e abstiveram-se quase oito milhões, um número muito forte nos tais quase 14 milhões de eleitores”, com o MPLA a perder 26 deputados e a UNITA a ganhar mais 30 deputados do que tinha no anterior parlamento