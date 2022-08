Assaltada casa de Aubameyang em Barcelona, jogador terá sido agredido

A casa do jogador do Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang foi assaltada por um grupo de pessoas encapuzadas na madrugada desta segunda-feira.

A informação já foi confirmada pelo clube, que garantiu que tanto o jogador como a mulher estão bem. Os dois foram obrigados a abrir o cofre onde guardavam as joias e ameaçados com armas. Aubameyang chegou mesmo a ser agredido.

Segundo as autoridades, entraram em casa de Aubameyang pelo menos quatro assaltantes, que acabaram por se colocar em fuga num carro.

Aubameyang, de 33 anos, internacional do Gabão, assinou com o Barcelona no início do ano, após ter passado pelo Borussia Dortmund e pelo Arsenal. É possível que esteja entre os próximos nomes do clube a serem vendidos.

Há duas semanas, a nova aquisição do Barcelona, ​​Robert Lewandowski, foi assaltado à chegada ao centro de treinos, quando o relógio que usava foi arrancado do pulso.

Assaltos a casa de jogadores de futubol em Espanha não são comuns, diz a Associated Press, ainda assim existem vários exemplo anteriores como os assaltos às casa de Casemiro, Álvaro Morata, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba e o ex-técnico do Real Madrid Zinedine Zidane.

Há uns anos foi desmantelado, em Espanha, um grupo organizado que assaltava as casas dos jogadores durante os jogos de futebol.