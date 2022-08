José Milhazes: “Gorbachev é tão impopular no seu país quanto popular no Ocidente”

José Milhazes relembrou esta terça-feira Mikhail Gorbachev como “um dos maiores políticos do século XX”, mas também como uma figura histórica contraditória, extremamente impopular no seu país - a Rússia - mas visto com bons olhos pelo Ocidente.

O comentador SIC fala num legado “importantíssimo” não só para a história da Rússia, mas também da humanidade, ainda que considere que a maioria dos russos não vá chorar a sua morte. E aponta razões para isso.

“Por considerarem que ele não soube conservar a URSS e por considerarem que era um político suave. Fez aquilo que hoje Putin tenta desfazer”.

Sobre as primeiras reações à morte do último Presidente da União Soviética, José Milhazes destaca a declaração do porta-voz do Kremlin em nome de Vladimir Putin, que se limita a lamentar e dizer que enviará uma carta à família.

“A lamentação de Putin não me convence. Putin disse uma vez que o fim da URSS foi a maior catástrofe geopolítica do século XX”.

Mikhail Gorbachev morreu esta terça-feira aos 91 anos, vítima de doença prolongada.