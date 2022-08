Mais de 30 milhões de pessoas afetadas pelas cheias no Paquistão

Mais de 30 milhões de paquistaneses estão a ser afetados pelas cheias que já mataram 1.100 pessoas e deixaram milhares sem casa. As autoridades dizem que só numa província do sul do país, há meio milhão de desalojados a viverem nas ruas. Muitos nem uma tenda têm para se abrigarem.

O Governo de Islamabad diz que o país tem a pegada de carbono mais baixa do mundo, mas é uma das principais vítimas das alterações climáticas.

O Paquistão exige que as nações mais ricas do mundo, que são também os maiores responsáveis pela poluição, ajudem a pagar os estragos e a reconstruir o que a água e a lama estão a destruir.