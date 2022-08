Jornalista angolano revela que “vive com medo” depois de se ter demitido

Um jornalista da Televisão Pública de Angola (TPA) revelou ao Expresso que está a ser vítima de ameaças, depois de se ter demitido por recusar seguir ordens superiores em benefício do MPLA, o partido no poder em Angola.

Na noite em que encerraram as assembleias de voto das eleições, Hamilton Cruz, que era pivô no canal, quis recusar-se a divulgar uma sondagem, mas diz que teve medo porque havia "uma movimentação de polícias e seguranças com armas".

No dia seguinte demitiu-se, mas desde então diz que já foi ameaçado duas vezes. Vive amedrontado, contou ao Expresso, e com receio de represálias.

“Estou a viver com medo pelo que sei da podridão da TPA”.

Hamilton Cruz, de 31 anos, trabalhou também para a ZAP Viva, onde era coordenador de programa, editor e pivô no departamento de informação. Passou pelo semanário económico angolano “Expansão” e frequentou um estágio na redação de informação da SIC Notícias.