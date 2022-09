O gasoduto Nord Stream 1 vai continuar parado para reparações. Em causa estará um problema na principal turbina da estação.

O gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha ia ser reativado parcialmente este sábado. A reabertura seria um alívio para os países europeus.

Os trabalhos de manutenção começaram na passada quarta-feira e o grupo russo Grazprom justificou a suspensão nas entregas de gás com a necessidade de manutenção numa estação de compressão da conduta, situada na Rússia.

No contexto de guerra na Ucrânia, a energia tem estado no centro de um braço-de-ferro entre Moscovo e os países ocidentais, que acusam a Rússia de utilizar o gás "como uma arma".

A Gazprom tem reduzido o gás fornecido via Nord Stream nos últimos meses e em julho já tinha feito trabalhos de manutenção durante 10 dias, tendo depois retomado as entregas com um nível mais limitado.

Para compensar as quantidades em falta, os países europeus tentam encontrar outros fornecedores e reduzir o consumo, numa altura em que os preços do gás disparam nos mercados.