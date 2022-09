Esfaqueamento no Canadá: três províncias em alerta máximo com suspeitos ainda em fuga

Uma vasta área do Canadá permanece em alerta máximo enquanto as autoridades tentam localizar os dois suspeitos das mortes por esfaqueamento.

10 pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas. Os suspeitos continuam a monte.

Damien e Myles Sanderson são os principais suspeitos dos crimes que colocaram em alerta máximo uma vasta região do Canadá, onde caberia quase metade do continente europeu. No entanto, os crimes concentraram-se em duas pequenas comunidades indígenas localizadas numa das 10 províncias canadianas.

Apesar de partilharem o mesmo apelido, a polícia canadiana diz não saber se os dois suspeitos estão ligados por laços familiares.

O primeiro ataque aconteceu na madrugada de domingo. Ao todo, a polícia canadiana identificou 13 locais onde ocorreram crimes.

Além das mortes, os ataques provocaram mais de uma dezena de feridos.