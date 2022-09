Piratas informáticos pró-russos atacam site do Governo do Japão

O site online do Governo do Japão sofreu esta terça-feira um ataque cibernético, incidente confirmado pelas autoridades japonesas e que foi posteriormente reivindicado por um grupo de piratas informáticos pró-russos.

De acordo com o National Center for Incident Preparedness and Strategy for Cybersecurity, o site do Governo nipónico sofreu um ataque que interrompeu o seu funcionamento por várias horas. Mais tarde, o grupo de hackers informáticos Killnet, com ligações à Rússia, publicou uma mensagem na rede social Telegram na qual reivindicou a responsabilidade pelo ciberataque, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.

A par da página online do executivo japonês, o grupo de hackers também provocou a saturação do portal dos impostos autárquicos, a cargo do Ministério do Interior e Comunicações.

O ataque em questão foi um DDoS - uma operação geralmente direcionada para empresas e organizações que oferecem serviços pela Internet - na qual os invasores enviam inúmeras solicitações a um site para exceder a sua capacidade de resposta e impedir o seu funcionamento.