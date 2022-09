Biden assinala 21.º aniversário do 11 de Setembro no Pentágono

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai assinalar o 21.º aniversário dos atentados do 11 de Setembro, no próximo domingo, com a colocação de uma coroa de flores no Pentágono, disse a Casa Branca.

Joe Biden também irá discursar na sede do Departamento de Defesa norte-americano.

O dia servirá para recordar os ataques terroristas de 2001, quando piratas do ar assumiram o controlo de quatro aviões para os usar como mísseis, colidindo com o World Trade Center, o Pentágono e um campo na Pensilvânia.

Quase 3.000 pessoas morreram nos ataques da Al-Qaeda.

A primeira-dama, Jill Biden, falará no domingo no Memorial Nacional do Voo 93 em Shanksville, Pensilvânia.

Já a vice-presidente, Kamala Harris, e o seu marido vão a Nova Iorque para participar numa cerimónia no Memorial Nacional do 11 de Setembro.