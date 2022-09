Tufão Hinnamnor, um dos mais poderosos a atingir a Coreia do Sul, provocou pelo menos 10 mortos

O número de mortos causados pela passagem do tufão Hinnamor pela Coreia do Sul subiu para dez, com a descoberta dos corpos de sete pessoas que se afogaram num parque de estacionamento subterrâneo.

Segundo a agência noticiosa sul-coreana, as equipas de socorro conseguiram resgatar apenas duas das nove pessoas que ficaram presas no parque de estacionamento na cidade Pohang, no leste do país.

Os dois sobreviventes, um homem de 39 anos e uma mulher de 52 anos, foram salvos depois de estarem presos durante mais de 12 horas e encontram-se em bom estado de saúde, disseram esta quarta-feira os socorristas.

As nove pessoas tinham ido ao parque de estacionamento do complexo residencial onde viviam, na madrugada de terça-feira, para retirar os automóveis, por receio que o parque de estacionamento ficasse inundado.

Os socorristas continuam a drenar o parque de estacionamento, embora tenham indicado que não esperam encontrar mais pessoas que possam ter ficado presas.