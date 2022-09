As comemorações do bicentenário da independência do Brasil também se assinalaram no Rio de Janeiro.

Depois de Brasília, o Presidente e candidato Jair Bolsonaro esteve em Copacabana, num dia de festa que foi também de campanha com milhares de apoiantes.

Os bolsonaristas defenderam a tese do Presidente - "Deus, pátria e família" - numa festa que se tornou um comício para as eleições de 2 de outubro.

A reportagem é dos enviados da SIC ao Rio de Janeiro.