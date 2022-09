Angelina Jolie faz visita surpresa ao Paquistão

A atriz de Hollywood e embaixadora da ONU fez, esta terça-feira, uma visita surpresa a uma das áreas mais atingidas pelas inundações deste verão no sul do Paquistão. O número de mortos foi, entretanto, atualizado em alta para 1.559.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram Angelina Jolie a chegar a Karachi, capital da província de Sindh, no sul do país, onde as inundações desde meados de junho mataram, pelo menos, 692 pessoas, e danificaram milhares de habitações e deixaram meio milhão de pessoas desalojadas.