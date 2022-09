Ataque a Lula e guerra na Ucrânia marcam discurso de Bolsonaro na Assembleia-geral da ONU

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, usou um discurso na 77ª. Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para defender o seu Governo, e atacar a "corrupção sistémica" da governação do seu rival Lula da Silva.

Falando sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem o mencionar diretamente, Bolsonaro afirmou ter extirpado "a corrupção sistémica que existia no país" e criticou os partidos de esquerda.

Este foi o quarto discurso de Bolsonaro diante da plateia global formada pelos membros da ONU.

Guerra na Ucrânia

A Guerra na Ucrânia foi um dos temas que marcou o discurso do Presidente do Brasil na Assembleia das Nações Unidas. Jair Bolsonaro mostrou-se contra as sanções impostas à Rússia.

"O conflito na Ucrânia serve de alerta. Uma reforma da ONU é essencial para encontrarmos a paz mundial".

O responsável apela ainda a um “cessar-fogo imediato".