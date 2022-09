Túnel submerso mais longo do mundo vai ligar Dinamarca e Alemanha

Os quase 10 anos previstos para o projeto começaram em 2020, com a Dinamarca a construir as unidades de betão que vão estar ligadas no mar Báltico.

A Dinamarca e a Alemanha vão estar ligadas por um túnel submerso a partir de 2029. Com 18 quilómetros de extensão e a 40 metros debaixo de água, será o túnel submerso mais longo do mundo.

"A expectativa é que a primeira linha de produção esteja pronta no final do ano, ou início do ano que vem", disse o CEO da Femern, a empresa estatal dinamarquesa responsável pelo projeto, à CNN. "Até início de 2024, temos que estar prontos para emergir o primeiro elemento do túnel".

O túnel Fehmarnbelt terá 18 quilómetros de extensão e conta com um orçamento superior a 10 mil milhões de euros. A Dinamarca prevê investir nesta obra cerca de 7,1 mil milhões de euros, enquanto que do lado alemão o investimento deverá rondar 3,5 mil milhões de euros.

O objetivo é unir a Escandinávia à Europa Central, através de uma circulação rodoviária e ferroviária mais rápida. Tanto a linha do comboio como a dos carros vão dispor de uma pista dupla, separada por uma passagem de serviço.

"Atualmente, se fizéssemos uma viagem de comboio de Copenhaga até Hamburgo, demorávamos cerca de 4:30", diz Jens Ole Kaslund, diretor técnico da Femern A/S. "Quando este túnel estiver concluído, a mesma viagem vai demorar 2:30".

De carro, a viagem desde a capital dinamarquesa até Hamburgo vai demorar menos uma hora.